Medizincheck: Ngankam vor Bundesliga-Wechsel

Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung gehen Jessic Ngankam und Eintracht Frankfurt schon wieder getrennte Wege. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 23-jährige Stürmer vor dem Transfer zum FSV Mainz 05 und befindet sich bei den Rheinhessen im Medizincheck.

Zu den genauen Modalitäten des Klubwechsels ist zur Stunde noch nichts bekannt. Eintrachts Präferenz war es bislang allerdings, den Zugriff auf Ngankam nicht zu verlieren. Folglich könnte es auf eine Leihe ohne Kaufoption hinauslaufen.

Der gebürtige Berliner war im Sommer für vier Millionen Euro von Hertha BSC zur SGE gewechselt. In der Bundesliga ist er seitdem noch ohne Tor, lediglich in DFB- und Europapokal stehen insgesamt drei Treffer zu Buche. Auch der FC Augsburg und zahlreiche Klubs aus dem Ausland zeigten sich interessiert an Ngankam.