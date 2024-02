Wiesbaden verlängert mit Kapitän Mockenhaupt

Sascha Mockenhaupt bleibt dem SV Wehen Wiesbaden erhalten. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat der Mannschaftskapitän sein Arbeitspapier vorzeitig verlängert. Über die Vertragslaufzeit machen die Hessen keine Angaben.

Mockenhaupt läuft seit sieben Jahren in der Landeshauptstadt auf. Insgesamt kommt der 32-jährige Innenverteidiger auf 264 Einsätze, in denen er an 18 Treffern direkt beteiligt war.