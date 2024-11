Davies’ krasser Fehltritt | 60-Millionen-Zugang für Liverpool?

Davies alkoholisiert am Steuer

Es war wohl eine wilde Partynacht, die Alphonso Davies da erlebt hat. In der Nacht zu Donnerstag wurde der 24-Jährige von der Polizei wegen auffallenden Fahrverhaltens in seinem Lamborghini Urus aus dem Verkehr gezogen. Da im Gespräch mit den Beamten Alkoholgeruch seitens des Kanadiers festgestellt wurde, „musste Davies mit zur Wache und pusten. Der Atemalkoholwert lag bei 0,6 Promille“, schreibt die ‚Bild‘. Ein außergewöhnlicher Weg den freien Tag zu nutzen, den die Profis des Rekordmeisters nach dem 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain gewährt bekommen hatten. Logisch, dass die Verantwortlichen von dem Vorfall nicht gerade begeistert sind, befinden sich die Münchner doch in der bislang wichtigsten Woche der laufenden Saison mit Spielen gegen ebenjene Pariser, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Außer den rechtlichen Sanktionen wie ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro hat Davies jedoch keine Auswirkungen zu befürchten. Laut der ‚Bild‘ steht der Linksverteidiger im Kader für das heutige Topspiel (18:30 Uhr) gegen den BVB und wird wohl von Beginn an auf dem Platz stehen. Auch in Hinblick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wird sein Fehltritt dem pfeilschnellen Linksfuß nicht teuer zu stehen kommen. Die Bayern verfolgen weiterhin die klare Intention, Davies zu halten, der im Ausland insbesondere von Real Madrid umworben wird.

60-Millionen-Neuzugang für die Reds?

Für den FC Liverpool könnte es aktuell kaum besser laufen. In der Premier League belegt das Team von Arne Slot mit 31 Punkten aus zwölf Spielen unangefochten Platz eins und auch nach sechs Partien in der Champions League sind die Reds mit maximaler Punkteausbeute an der Tabellenspitze zu finden. Trotzdem will man den Kader an der Anfield Road noch weiter verstärken, damit das hohe Leistungsniveau bis zum Saisonende konstant aufrechterhalten werden kann. Daher wurde nun Georgiy Sudakov ins Visier genommen, berichtet ‚TBR Football‘.

Der auf links und im Zentrum einsetzbare Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 bei Shakhtar Donetsk unter Vertrag, kann sich einen Tapetenwechsel im Januar aber anscheinend gut vorstellen. In der laufenden Saison weiß der ukrainische Nationalspieler mit acht Toren und drei Vorlagen in 19 Spielen zu überzeugen, folgerichtig wird der 22-Jährige kein Schnäppchen. Für Sudakovs Dienste müssen die Reds laut ‚TBR Football‘ umgerechnet rund 60 Millionen Euro an den Champions League-Teilnehmer aus Donetsk überweisen. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass man beim Premier League-Vertreter im Winter so tief in die Tasche greift, ist man doch offensiv mit Topstars wie Mohamed Salah (32) und Luis Díaz (27) bereits bestens aufgestellt. Im Sommer könnten sich die Vorzeichen dann mit Blick auf Salahs auslaufenden Vertrag aber wieder ändern.