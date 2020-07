Gladbach-Ende: Trio will Raffael

Offensivspieler Raffael weckt Interesse in seiner brasilianischen Heimat. Laut der ‚Rheinischen Post‘ haben die drei Erstligisten Botafogo FR, Athletico Paranaense und Ceara SC den Berater des 35-Jährigen kontaktiert. „Das stimmt, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen“, sagt Raffael.

Nach sieben Jahren verlässt der Techniker in diesem Sommer Borussia Mönchengladbach, am liebsten würde Raffael in Deutschland oder im europäischen Ausland weiterspielen. „Ich fühle mich topfit und möchte noch ein paar Jahre spielen“, kündigt der Ex-Borusse in der ‚Sport Bild‘ an.