Kobel: Für immer BVB?

Gregor Kobel kann sich vorstellen, bei Borussia Dortmund eine Ära zu prägen. Im Gespräch mit der ‚WAZ‘ sagt der 24-jährige Torhüter angesprochen auf seinen bis 2026 laufenden Vertrag: „Ich fühle mich jedenfalls superwohl in Dortmund. Wenn ich meine ganze Karriere hier verbringe, dann bin ich sehr happy. Egal wo ich mich in der Stadt bewege, überall sehe ich Borussia, es ist ein besonderes Gefühl, in so einer Stadt auf dem Rasen zu stehen.“

Kobel steht seit Sommer 2021 beim BVB zwischen den Pfosten. Der Schweizer war damals für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Schwarz-Gelben gewechselt und absolvierte in seiner ersten Saison 40 Pflichtspiele.