RB-Stürmersuche: Nagelsmann macht Druck

Welche Lücke Timo Werner und Patrik Schick hinterlassen, kann man sehr einfach statistisch messen. In der vergangenen Saison zeichnete sich das Sturmduo für sage und schreibe 60 Torbeteiligungen verantwortlich. Diese Quote zu ersetzen, ist eine Mammutaufgabe. Und Julian Nagelsmann sitzt die Zeit im Nacken.

„Idealerweise hätte ich gern bis zum Pokalspiel gegen Nürnberg (12. September, Anm. d. Red.) die Mannschaft zusammen“, formuliert der Cheftrainer gegenüber der ‚Bild‘ einen klaren Zeitplan, „der Klub hat Vorgaben für die neue Saison gemacht, ich habe Ziele im Kopf. Die sind ambitioniert. Je schneller wir den Kader zusammenhaben, umso erfolgreicher werden wir sein.“

Nagelsmann weiß, dass vor allem durch den Corona-bedingt kondensierten Spielplan der Kader früh stehen muss: „Ich weiß, dass es wirtschaftliche Zwänge gibt. Und wir können und wollen nicht alles machen. Aber nach dem Nürnberg-Spiel bleiben uns nur noch drei Wochen, um zu trainieren. Dann spielen wir im Drei-Tage-Rhythmus. Und mit echtem Training ist es dann so gut wie vorbei.“

Nagelsmann über Sörloth

Die Rolle des Wunschspielers übernahm nach dem Scheitern der Verhandlungen um Schick Alexander Sörloth von Trabzonspor. „Sörloth ist sicher ein Spieler, der uns helfen würde. Er hat letzte Saison viele Tore erzielt. Wenn er dieses Quote in der Bundesliga wiederholen könnte, wäre das top. Sicher gucken wir auch auf andere Kandidaten. Aber da gibt es keine 50 Leute. Deshalb müssen wir einkalkulieren, dass so ein Transfer eben auch mal ein, zwei Euro teurer wird unter den derzeitigen Umständen“, so Nagelsmann.

Das Problem: Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise stehen RB lediglich 20 Millionen Euro zur Verfügung. Wenn die Summe überhaupt reicht, würde Sörloth einen Großteil verschlingen. Für Milot Rashica vom SV Werder, um den sich die Sachsen über Wochen bemühten, gilt das gleiche. Bislang holte man für die Offensive lediglich Hee-chan Hwang (24) von RB Salzburg.