Bayern verpflichtet Laimer

Mit rund einem Jahr Verspätung sichert sich der FC Bayern die Unterschrift von Konrad Laimer. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem deutschen Rekordmeister zur nächsten Saison an. Laimer, der einen Vertrag bis 2027 unterschreibt, kommt ablösefrei von RB Leipzig nach München.

Schon im vergangenen Sommer waren die Bayern am österreichischen Nationalspieler dran, schreckten da aber noch vor der 30 Millionen Euro hohen Forderung zurück. Nach Leipzig war Laimer 2017 für sieben Millionen aus Salzburg gewechselt. Künftig geht es für den 26-Jährigen in München weiter.

Laimer sagt: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten.“

Jan-Christian Dreesen, neuer Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, fügt an: „Wir freuen uns, Konrad Laimer verpflichtet zu haben. Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern.“