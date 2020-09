Eintracht kauft Leihstürmer Silva

Eintracht Frankfurt hat sich mit dem AC Mailand auf einen dauerhaften Transfer des bisherigen Leihspielers André Silva geeinigt. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2023. Über die Ablösemodalitäten machen die Vereine keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva war vor einem Jahr für zwei Jahre und ohne Kaufoption von Milan nach Frankfurt verliehen worden. Zu den selben Konditionen ging es für Ante Rebic (26) von der Eintracht nach Italien. In bislang 37 Pflichtspielen für die SGE schoss Silva 16 Tore.

Über den Verbleib des 24-jährigen Portugiesen sagt Sportvorstand Fredi Bobic: „Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Leistungsfähigkeit in André steckt. Er war nicht umsonst nach dem Restart der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga. Er ist ein junger und flexibler Angreifer, der mit seinen 24 Jahren noch Entwicklungspotential besitzt. Wir sind überzeugt, dass wir ihn hier in Frankfurt auf ein noch höheres Niveau bringen können und freuen uns, dass wir einen starken Stürmer bis zum Sommer 2023 an uns gebunden haben.“