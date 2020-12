Bericht: Genua verhandelt Piatek-Transfer

Die Saison von Kryzstof Piatek (25) lässt sich sehr gut mit der seines Arbeitgebers Hertha BSC vergleichen: Wenige Glanzlichter, viele Enttäuschungen. Nach rund einem Jahr in Berlin und nur acht Toren in 29 Pflichtspielen läuft es noch immer nicht rund für den 23-Millionen-Mann aus Polen.

Nicht umsonst kursieren die Gerüchte über Piateks Rückkehr in die italienische Serie A schon seit einer ganzen Weile. In den vergangenen Wochen konzentrierte sich die Berichterstattung dabei auf den AC Florenz, nun führt eine neue Fährte zum Ex-Klub FC Genua.

Piatek für Scamacca?

Wie die ligurische Lokalzeitung ‚Città della Spezia‘ berichtet, verhandeln die Rossoblu bereits eine Rückhol-Aktion. Demnach ist Piatek der potenzielle Nachfolger von Gianluca Scamacca (21), der nach sechs Saisontoren bereits mit größeren Serie A-Vertretern wie dem AC Mailand in Verbindung gebracht wird.

Dass sich Piatek an der ligurischen Küste wohlfühlt, bewies er in der Hinrunde der Saison 2018/19, als er für Genua in 21 Partien überragende 19 Tore erzielte. Nicht ausgeschlossen, dass er seinen ehemaligen Arbeitgeber bevorzugt, um die stagnierende Karriere wieder in Gang zu bringen.