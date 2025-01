Sevilla holt Union-Transferziel Adams

Der FC Sevilla hat die Verpflichtung von Akor Adams bekanntgegeben. Wie die Andalusier mitteilen, wurde der Stürmer vom HSC Montpellier losgeeist und er unterzeichnet in Sevilla einen bis 2029 datierten Arbeitsvertrag.

Bis zuletzt galt auch Union Berlin als großer Interessent am 24-jährigen Nigerianer. Die hohe Ablöse – dem Vernehmen nach 5,5 Millionen Euro – soll die Köpenicker aber verschreckt haben. Für Montpellier erzielte Adams in der laufenden Saison drei Tore in 15 Spielen.