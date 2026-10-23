Notarzt-Einsatz: Sorge um Kompany

Der FC Bayern sorgt sich um seinen Cheftrainer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde Vincent Kompany am heutigen Freitag ins Krankenhaus gebracht. Es gab auch einen Notarzteinsatz. Zur aktuellen Lage gibt es noch keine offizielle Stellungnahme.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Kompany nach dem heutigen Bayern-Training zusammengebrochen. Mit dem Krankenwagen ging es für den 40-Jährigen ins Spital. Laut übereinstimmenden Berichten landete auch ein Helikopter am Münchner Trainingszentrum an der Säbener Straße.

Update (17:56 Uhr): Laut neuen ‚Sky‘-Infos ist Kompanys Zustand stabil.

Update (18:56 Uhr): Der FC Bayern hat mittlerweile zur Sachlage informiert. Das vollständige Statement gibt es hier.

Kompany plagte sich in den vergangenen Tagen mit einer Virus-Infektion, die den Ehrgeizling kürzertreten ließ. Beim 2:2 gegen den FC Arsenal am vergangenen Mittwoch war der Belgier aber wieder dabei. Jetzt gab es offenbar einen Rückschlag.