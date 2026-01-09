Gala scheitert mit Ruiz-Angebot

Ein Wechsel von Fabián Ruiz zu Galatasaray konkretisiert sich erstmal nicht. Der Champions League-Teilnehmer scheiterte laut ‚as‘ mit einem Versuch, den 29-jährigen Spanier für den Rest der Saison von Paris St. Germain auszuleihen. Die spanische Tageszeitung beruft sich auf Quellen innerhalb des türkischen Klubs, dass die vorgeschlagenen Modalitäten des Leihvorschlags PSG nicht zusagte.

In Paris gehört Ruiz weiterhin zum erweiterten Kreis der Stammkräfte. Nach einer langwierigen Verletzung im Oktober kehrte der 41-fache Nationalspieler zurück und gehörte vorwiegend zur Startformation unter Trainer Luis Enrique. Ob Galatasaray einen erneuten Versuch tätigen wird, um Ruiz doch noch an den Bosporus zu holen, geht aus dem Bericht der ‚as‘ nicht hervor.