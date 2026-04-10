Endrick-Hype-Train gerät ins Stocken

Paulo Fonseca hat seinen Stürmerstar Endrick öffentlich kritisiert. Der Trainer von Olympique Lyon sagte vor Medienvertretern: „Ich war mit Endricks jüngster Leistung gar nicht zufrieden. Er war müde von der Reise zu Brasiliens Nationalmannschaft. Trotzdem muss er sich steigern, ich erwarte mehr von ihm.“

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Endrick war im Winter auf Leihbasis von Real Madrid nach Lyon gekommen. Sechs Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen können sich für einen 19-Jährigen durchaus sehen lassen – Endricks letzter Treffer ist aber schon einen Monat her. Fonseca: „Er zahlt den Preis dafür, dass er vor seinem Wechsel zu Lyon lange nicht gespielt hat.“ Im Sommer geht es Stand jetzt zurück zu Real.