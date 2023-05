Medien: Ranos unterschreibt in Gladbach

Der FC Bayern verliert ein großes Talent aus den eigenen Reihen an Borussia Mönchengladbach. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Grant-Leon Ranos am heutigen Abend einen Vierjahresvertrag bei den Fohlen unterschrieben und bindet sich bis 2027 an die Borussia. Damit wird der Youngster ab kommender Saison für den Bundesligisten auflaufen.

In München war es dem 19-Jährigen bislang noch nicht vergönnt, Erstligaluft zu schnuppern. Lediglich im Training durfte der armenische A-Nationalspieler bei den Profis mitmischen. Ansonsten ging Ranos sehr erfolgreich für die zweite Mannschaft der Münchner auf Torejagd. In 35 Ligaspielen gelangen ihm 20 Saisontore.

Bereits vor einigen Tagen berichtete die ‚Rheinische Post‘ vom sicheren Wechsel des Angreifers. Da Ranos‘ Vertrag an der Säbener Straße ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Nach der Festverpflichtung vom bisherigen Leihspieler Julian Weigl (27/Benfica Lissabon) und dem Transfer von Lukas Ulrich (18/Hertha BSC) ist Ranos schon der dritte Neuzugang bei den Gladbachern.