Medien: Rangnick verhandelt Vertragsauflösung

Ralf Rangnick befindet sich offenbar in Gesprächen mit Red Bull über eine Vertragsauflösung. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Demnach will der 62-Jährige das Amt Head of Sport and Development Soccer in Kürze niederlegen und die Fußball-Sparte des Brause-Herstellers verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rangnicks Ziel scheint der AC Mailand zu sein: Seit Monaten kursieren Meldungen, nach denen der langjährige Bundesliga-Coach die sportliche Hauptverantwortung bei den Rossoneri übernehmen soll. Von den Beteiligten ließ sich in diese Richtung bisher jedoch noch nichts vernehmen.