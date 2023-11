„Sehr optimistisch“: Bayern plant zwei Verlängerungen

Manchester City, Real Madrid und natürlich der FC Bayern selbst – hinter Jamal Musiala (20) und seiner Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag sind die besten Vereine Europas her. Konkrete Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung will man in München nach der Saison aufnehmen. Doch die Absichten und Anstrengungen sind schon jetzt klar definiert.

Am Rande der gestrigen Champions League-Partie gegen Galatasaray (2:1) sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen bei ‚DAZN‘: „Er hat noch einen langen Vertrag bis 2026. Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken. Jamal ist ein ganz wichtiger Bestandteil, er ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat.“

Dreesen deutlich und optimistisch: „Wer wären wir, wenn wir diesen Spieler nicht dauerhaft für uns binden wollen? Es gibt aber überhaupt keinen Grund zur Hektik. Wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen und ich glaube, dass das auch ein gutes Ende finden wird.“

Ulreich vor Unterschrift?

Bleiben soll nach Wunsch der Bayern auch Torhüter Sven Ulreich (35), der Stammkraft Manuel Neuer in den vergangenen Wochen souverän vertreten hat. Dreesen betont: „Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet. Er hat das fantastisch gemacht in der Zeit, wo Manu ausgefallen ist. Wir sind in Gesprächen mit Sven zu einer Vertragsverlängerung.“

Der aktuelle Ulreich-Kontrakt endet im kommenden Sommer. Dreesen aber ist „sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Er hat das mehr als verdient, er ist ein fantastischer Mensch. Die Art und Weise, wie er uns da geholfen hat, ist grandios.“