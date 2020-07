Milan: Kehrtwende bei Ibrahimovic?

Beim AC Mailand darf man sich berechtigte Hoffnungen machen, dass Zlatan Ibrahimovic auch in der kommenden Saison für die Rossoneri aufläuft. Laut dem ‚Quotidiano Sportivo‘ haben bereits Verhandlungen zwischen Ibra-Berater Mino Raiola sowie der Mailänder Klubführung über eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Samstag deutete Ibrahimovic an, dass er noch lange nicht an ein Karriereende denkt. Auf all seinen Social Media-Kanälen postete der 38-Jährige Schwede ein Video in dem der Angreifer mitteilte: „Wenn ihr denkt, ich bin fertig, dass meine Karriere bald zu Ende ist, dann bedeutet das, dass ihr mich nicht kennt. Ich bin nicht wie ihr. Ich bin Zlatan Ibrahimovic und ich werde gerade erst warm.“