Ex-Bayer Ismaël wird Rovers-Coach

Valérien Ismaël steht wieder als Cheftrainer eines Profiklubs an der Seitenlinie. Die Blackburn Rovers haben mitgeteilt, dass der 49-jährige Franzose den Posten beim Traditionsklub aus England erhalten hat. Ismaël unterschreibt bis 2028.

