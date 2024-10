Ten Hag-Nachfolge: Southgate reagiert auf Gerüchte

Gareth Southgate sieht seine Zukunft erst einmal nicht bei Manchester United. Bei der Generalversammlung der European Club Association (ECA) in Athen am heutigen Donnerstag stellte der ehemalige englische Nationaltrainer klar, dass er aktuell keinen neuen Trainerposten anstrebe: „Zunächst einmal genieße ich mein Leben, also gibt es keine Eile. Ich habe mich elf Jahre lang voll und ganz dem Fußballverband verschrieben und viele verschiedene Erfahrungen gesammelt. Aber ich werde im nächsten Jahr sicher nicht als Trainer arbeiten. Da bin ich mir sicher.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Southgate galt seit seinem Rücktritt als Nationaltrainer Mitte Juli als einer der Topkandidaten auf den Trainerposten beim kriselnden ManUnited für den Fall einer Beurlaubung des aktuellen Coaches Erik ten Hag. Dies schließt der 54-Jährige jedoch zumindest für die mittelfristige Zukunft aus: „Ich muss mir Zeit lassen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn man eine wirklich große Aufgabe hinter sich hat, muss man seinem Körper und seinem Geist Zeit geben.“ Zudem sei es für Southgate keine ausgemachte Sache, dass er in Zukunft wieder auf einer Trainerbank Platz nehmen wird. Auch andere Aufgaben seien reizvoll: „Ich habe das Glück, dass sich mir viele verschiedene Möglichkeiten bieten. Die geschäftliche Seite des Fußballs ist wirklich interessant. Ich bin also nicht nur darauf fixiert, in Zukunft als Trainer zu arbeiten.“