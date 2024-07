Bayern-Abflug: Kabadayi vor Bundesliga-Wechsel

Der FC Augsburg sichert sich offenbar die Dienste von Bayern-Talent Yusuf Kabadayi. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, schließt sich der 20-jährige Außenstürmer den Fuggerstädtern an und unterschreibt langfristig bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Jahr vor Vertragsende fließt dem Bericht zufolge eine Sockelablöse von 900.000 Euro an den FCB. Die Summe könne erfolgsbedingt auf 1,1 Millionen Euro ansteigen. Auch dem FC St. Pauli wurde Interesse an Kabadayi nachgesagt, der Aufsteiger schaut allerdings in die Röhre.

Lese-Tipp

Poker beginnt: Neuer Interessent für de Ligt

Kabadayi wurde in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten Liga untergebracht und sammelte beim FC Schalke Spielpraxis. Die Kaufoption, die sich bei rund einer Million Euro einpendeln sollte, war für die Knappen nicht zu stemmen. Nun eröffnet sich für den deutschen U20-Nationalspieler eine lukrativere Alternative. Mit den Augsburgern geht Kabadayi künftig in Deutschlands Oberhaus an den Start.