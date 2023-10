Everton-Stammkraft vor der Verlängerung

Der FC Everton steht vor der Verlängerung mit Mittelfeldspieler Abdoulaye Doucouré. Das berichtet Fabrizio Romano. Der 30-jährige Malier werde in Kürze seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr ausdehnen. Per Option könne sich das Arbeitspapier danach nochmals verlängern und wäre dann bis 2026 gültig.

Doucouré überzeugt in der laufenden Spielzeit als klare Stammkraft, zudem trug er sich bereits dreimal in die Torschützenliste ein. Für den Verein insgesamt läuft es derzeit weniger gut: Everton belegt nur Platz 16 in der Premier League und muss einen Abzug von zwölf Punkten wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay befürchten.