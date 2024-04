Diese Bundesligisten wollen Pokal-Held Kerber

Luca Kerber zieht Interesse aus der Bundesliga auf sich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen der 1. FC Heidenheim und der SV Darmstadt 98 Interesse am 22-jährigen Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken. Auch Zweitliga-Vertreter SC Paderborn ist der Zeitung zufolge am Rechtsfuß dran.

Kerbers Vertrag in Saarbrücken läuft aus. Dass er den DFB-Pokal-Halbfinalisten verlassen wird, ist klar. „Wir haben uns bemüht, ihn hier im Verein zu halten, ihm eine Perspektive aufgezeigt. Jedoch ist es auch verständlich, dass er die Chance nutzen möchte, sich in einer höheren Liga zu beweisen“, bestätigte Saarbrücken-Trainer Rüdiger Ziehl bereits am gestrigen Donnerstag bei ‚Sky‘.