Bochum: Bamba schon wieder weg?

Samuel Bamba könnte künftig in Belgien auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, will Standard Lüttich den 20-Jährigen verpflichten und arbeitet mit Hochdruck an einem Wintertransfer. Bambas Vertrag in Bochum ist bis 2027 datiert.

Der flinke Außenspieler war erst im Sommer aus der Reserve von Borussia Dortmund an die Castroper Straße gewechselt, kam bislang allerdings kaum zum Zug. Lediglich zwölf Spielminuten in Bundesliga und DFB-Pokal stehen für den gebürtigen Ahlener zu Buche.