Richards verlässt Bayern nach nur einem Jahr

Omar Richards wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von zehn Millionen Euro vom FC Bayern München zu Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest. Dort unterzeichnet der Linksverteidiger einen Vierjahresvertrag.

„Ich freue mich sehr, in einer so aufregenden Zeit nach England zurückzukehren und zu Nottingham Forest zu wechseln“, sagt Richards, „der Verein hat in den vergangenen Monaten unglaubliche Erfolge gefeiert und es gibt große Ambitionen für die Rückkehr in die Premier League.“

In diesem Wechselfenster verpflichtet der englische Klub damit nach Taiwo Awoniyi (24) und Moussa Niakhaté (26) den dritten Spieler aus der Bundesliga. Im vergangenen Transfersommer erst war der Abwehrmann ablösefrei vom Championship-Klub FC Reading zu den Münchnern gewechselt.

Nun ist nach nur einem Jahr beim deutschen Rekordmeister schon wieder Schluss. Insgesamt lief der 24-jährige Engländer 17 Mal für die Bayern auf, wusste dabei aber nur selten zu überzeugen.