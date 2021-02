Donnarumma: Raiola besteht auf Zweijahresvertrag

Der Vertragspoker von Gianluigi Donnarumma (21) geht in die nächste Runde. Nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ bietet der AC Mailand einen neuen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von 7,5 Millionen Euro. Berater Mino Raiola will den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt allerdings lediglich um zwei Jahre verlängern. Einen Vorschlag, den die Rossoneri derzeit noch ablehnen.

„Sie müssen Gigio in Ruhe lassen, denn er versucht, etwas sehr Wichtiges für Milan und für seine Karriere zu erreichen. Der Rest wird heimlich gemacht, ohne dass man etwas erfährt. Es ist so und wird immer so sein“, erklärt Raiola gegenüber italienischen Medien.