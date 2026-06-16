Bericht: Schalke tütet Schnäppchen-Transfer ein

Schon zeitnah könnte der FC Schalke 04 den nächsten Neuzugang präsentieren. Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ steht Innenverteidiger Sean Dulic vor dem Wechsel von 1860 München zu den Königsblauen.

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Die Schalker müssen keine Ablöse für den 21-Jährigen entrichten. Durch den Zwangsabstieg von 1860 in die Regionalliga verlor der ursprünglich noch bis 2028 datierte Vertrag seine Gültigkeit.

Auch der FC Augsburg, der VfL Bochum und der Hamburger SV hatten Interesse an Dulic bekundet. Den Zuschlag erhält nun aber offenbar S04. Für den Bundesliga-Aufsteiger wäre der deutsche U20-Nationalspieler nach Satoshi Tanaka (23/Fortuna Düsseldorf) und Junior Adamu (25/SC Freiburg) die dritte Verpflichtung in diesem Sommer.