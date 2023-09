Nach Tor-Debüt: Füllkrug hofft auf BVB-Wende

Niclas Füllkrug möchte mit Borussia Dortmund zeitnah an die vorherige Spielzeit anknüpfen. Gegenüber ‚DAZN‘ sagte der 30-Jährige nach dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim: „Wir haben ein weiteres Hindernis gemeistert in einer langen Saison. Das sind Ergebnisse, die uns stärken. […] Der Kampfgeist und der Siegeswille waren da. […] Das sind die Ergebnisse, die einen in die Erfolgsspur bringen.“

Gegen die Kraichgauer erzielte Füllkrug sein erstes Tor für die Schwarz-Gelben. Nach einem durchwachsenen Saisonstart konnten der Vizemeister und der Stürmer die dritte Bundesligapartie in Folge gewinnen.