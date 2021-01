Barça: Dembélé will bleiben

Ousmane Dembélé (23) will seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, fühlt sich der französische Flügelspieler in Barcelona sehr wohl und peilt einen Verbleib im Camp Nou an. Barça muss nun entscheiden, ob man in Zukunft mit dem dribbelstarken Angreifer planen möchte oder ihn nach der Saison verkauft. Einen ablösefreien Abgang 2022 gilt es für die klammen Katalanen zu vermeiden.

Die Entscheidung ob Dembélé bleiben soll, wird erst dann getroffen, wenn der neue Präsident feststeht. Die Zeit seit seinem Wechsel zur Blaugrana war von Verletzungen, Formschwankungen und Schlagzeilen abseits des Fußballs geprägt. Daher gilt es für den Weltmeister nun mit guten Leistungen zu untermauern, dass er auch künftig ein sportlicher Gewinn für Barça ist.