Mbappé isoliert | Klopps Glücksspiel

PSG verärgert

Kylian Mbappé wird Paris St. Germain im Sommer verlassen. Das gilt seit einigen Wochen als offenes Geheimnis. Klar ist auch, wohin es den französischen Superstar ziehen wird. Real Madrid darf sich über einen ablösefreien Transfer des 25-Jährigen freuen, weil sein Kontrakt am Eiffelturm in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert. Das Ziel, sich mit dem langersehnten Champions League-Titel zu verabschieden, ist nach der jüngsten 2:3-Heimniederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona aber in weite Ferne gerückt.

Dementsprechend angespannt ist die Situation rund um den Ausnahmekönner. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ wird Mbappé zunehmend isoliert. Erstmals seit seiner Paris-Ankunft 2017 werde sein Standing in Frage gestellt. Am kommenden Dienstag (21 Uhr) steigt das Rückspiel im Camp Nou. Misslingt der Einzug ins Halbfinale, dürften die Wogen nicht mehr zu glätten sein.

Liverpool weggeblasen

Das kam überraschend. Mit 0:3 ging der FC Liverpool am gestrigen Donnerstagabend an der heimischen Anfield Road baden. Der italienische Sechstplatzierte Atalanta Bergamo deklassierte die Reds, in der Folge muss Trainer Jürgen Klopp in der heimischen Presse reichlich Kritik einstecken. „Weggeblasen“, titelt die ‚Daily Mail‘ und schreibt, dass „Klopps Glücksspiel nach hinten losgegangen ist“.

Das englische Boulevardblatt bezieht sich dabei auf sechs Veränderungen in Liverpools Startelf im Vergleich zur vorherigen Ligapartie gegen Manchester United (2:2). Die Hoffnungen auf den Titel „hängen nun am seidenen Faden“, ordnet der ‚Mirror‘ das Ergebnis noch deutlich optimistischer ein. Derweil spricht die ‚Sun‘ von einer „Demütigung“. Aber Atalanta sollte gewarnt sein: So möchte sich Klopp bestimmt nicht aus der Europa League verabschieden.