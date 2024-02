Jung & schnell: Werder-Umbruch mit neuen Vorzeichen

Auf Platz elf liegt Justin Njinmah (35,51 km/h) als schnellster Werder-Spieler der laufenden Saison im Bundesliga-Vergleich. Das ist vollkommen im Rahmen. Allerdings zählt zur Gesamtbetrachtung auch, dass der 23-jährige Angreifer eigentlich gar nicht als Stammkraft eingeplant war. Und von den Alteingesessenen Bremern ist Mitchell Weiser auf Rang 51 (34,42 km/h) noch am flottesten unterwegs. Betrachtet man das gesamte Team, weist Werder in sämtlichen Mannschaftsteilen seit Jahren schon ein Defizit in puncto Geschwindigkeit und Physis auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders an diesem Aspekt wurde nun vor allem mit Blick auf die kommende Saison kräftig geschraubt. Die Winterneuzugänge Julián Malatini (22) und Skelly Alvero (21) sind körperlich robust und schnell. Gleiches gilt für Marco Grüll (25), der im Sommer ablösefrei von Rapid Wien an die Weser kommt. Etwas aus dem Rahmen fällt da Isak Hansen-Aaroen (19), dessen Stärken klar im fußballerischen Bereich liegen, der aber vor allem im Spiel ohne Ball noch deutlich zulegen muss.

Lese-Tipp

Hansen-Aaroen begründet Werder-Wechsel

Werder, das sich ohnehin in einem Hoch befindet, will zukünftig deutlich rasanter in Umschaltbewegungen auftreten. Jener Aspekt fehlte Ole Werners Mannschaft im ersten Teil der Saison fast gänzlich, hat aber dank Njinmah oder auch Nick Woltemade (21) in den zurückliegenden Wochen schon eine kleine Renaissance erlebt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tempo und Fußball

Konstruktiver Fußball soll es an der Weser aber auch zukünftig sein. Ein wichtiger Aspekt wäre dabei die Vertragsverlängerung mit Weiser, der stets betont hatte, erst einmal die weitere sportliche Entwicklung abwarten zu wollen. Ebenfalls ein nicht unwesentlicher Faktor in der Personalplanung: Der momentan an den 1. FC Heidenheim verliehene Eren Dinkci (22), mit 36,41 km/h der aktuell schnellste Spieler der laufenden Spielzeit.

Von großer Bedeutung – bei aller Vorliebe für den Typ Sprinter – werden Akteure wie Marvin Ducksch (29), Leonardo Bittencourt (30) oder der zuletzt in der Innenverteidigung so überzeugende Anthony Jung (32) bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

So viel Pace steckt in Werder