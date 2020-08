Werder: Gerüchte um Lemina

In Fankreisen des SV Werder Bremen machen Gerüchte um Mario Lemina die Runde, von angeblich bereits geführten Gesprächen ist die Rede. Sportchef Frank Baumann hält sich bedeckt, sagt gegenüber der ‚DeichStube‘ nur: „Ich habe mitbekommen, dass der Name die Runde macht, sage aber grundsätzlich nichts dazu. Dass wir für das zentral-defensive Mittelfeld noch etwas machen wollen, ist ja aber bekannt.“

Lemina ist vertraglich noch bis 2022 an den FC Southampton gebunden, der ihn einst für 17 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet hatte. In der abgelaufenen Saison war Lemina an Galatasaray verliehen, für die Türken bestritt der 26-Jährige 28 Pflichtspiele.

