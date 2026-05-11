Köln einig mit Super-Sprinter

Den Klassenerhalt hat der 1. FC Köln eingetütet und damit das vorrangige Saisonziel erfüllt. Nun geht es ab der kommenden Spielzeit darum, sich in der Bundesliga zu etablieren und Schritt für Schritt ein paar Plätze zu klettern. Dementsprechend laufen die Kaderplanungen bereits auf Hochtouren.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Geißböcke einen echten Super-Sprinter ins Auge gefasst, der der wackeligen Defensive einen Geschwindigkeitsvorteil bringen soll. Abubacarr Kinteh (19) spielt aktuell für Tromso IL in Norwegen und weiß vor allem durch seine Geschwindigkeit zu bestechen, sein Spitzenwert liegt bei 37 km/h – damit wäre er gemeinsam Oliver Burke (29) in der Bundesliga der schnellste Spieler. Laut dem Bezahlsender liegt eine mündliche Einigung mit dem gambischen Nationalspieler bereits vor.

Zwischen den Klubs laufen die Verhandlungen, einen finalen Durchbruch gibt es derzeit noch nicht. Kinteh hat einige Anfragen vorliegen. Vor allem aus England soll großes Interesse an dem Innenverteidiger bestehen. Auch RB Leipzig wurde Kinteh im Frühjahr schon angeboten, damals ging es um eine Ablöse im Bereich von fünf Millionen Euro.

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Aus diesem Grund macht der FC laut ‚Sky‘ Druck, den Transfer schnell über die Bühne zu bringen. Kinteh war erst im März 2025 von der Academy Mawade Wade nach Tromso gewechselt. Dort konnte der Youngster in bisher 33 Pflichtspielen sehr von sich überzeugen.