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Rauswurf: Köln-Profi aus Kader gestrichen

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
René Wagner ist fokussiert @Maxppp

René Wagner greift vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim durch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Cheftrainer des 1. FC Köln Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey aus dem Kader geschmissen. Der 20-Jährige war am heutigen Sonntagmorgen zu spät zum Anschwitzen gekommen, das der FC stets am Morgen vor Heimspielen ansetzt.

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Simpson-Pusey war im Januar auf Leihbasis von Manchester City nach Köln gewechselt. Dort stand er in bislang zehn Bundesliga-Partien auf dem Platz. Das Leihgeschäft endet offiziell im Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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