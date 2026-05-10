Rauswurf: Köln-Profi aus Kader gestrichen

René Wagner greift vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim durch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Cheftrainer des 1. FC Köln Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey aus dem Kader geschmissen. Der 20-Jährige war am heutigen Sonntagmorgen zu spät zum Anschwitzen gekommen, das der FC stets am Morgen vor Heimspielen ansetzt.

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Simpson-Pusey war im Januar auf Leihbasis von Manchester City nach Köln gewechselt. Dort stand er in bislang zehn Bundesliga-Partien auf dem Platz. Das Leihgeschäft endet offiziell im Sommer.