Einsatz gegen Inter: Klare Tendenz bei Neuer

Für Manuel Neuer (39) kommt das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch (21 Uhr) zu früh. „Hoffnung gibt es immer, aber ich glaube nicht“, gibt Max Eberl gegenüber der ‚Abendzeitung‘ zu verstehen, dass der Kapitän voraussichtlich nicht mit dabei sein wird.

Neuer laboriert seit einigen Wochen an einem Muskelfaserriss in der Wade. Vertreten wird die Nummer eins von Winterneuzugang Jonas Urbig (21). Der deutsche U21-Nationalkeeper, der für bis zu zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln an die Säbener Straße kam, macht über weite Strecken eine gute Figur als Neuer-Vertreter.