Inter bindet zwei Talente

Inter Mailand hat zwei Nachwuchsspieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Wie die Nerazzurri bekanntgeben, werden die beiden 18-Jährigen Valentin Carboni und Francesco Pio Esposito mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet. Die exakte Kontraktlaufzeit wird offengelassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfeldspieler Carboni wechselte 2020 in die Jugendabteilung der Mailänder und kam in der vergangenen Saison auf fünf Einsätze in der Serie A. Der im Sturmzentrum eingesetzte Esposito lief in der vergangenen Saison für Inters U19 auf und erzielte in 41 Partien stolze 16 Treffer.

Lese-Tipp

Angebot abgelehnt: Wende im Lukaku-Poker?