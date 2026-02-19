Menü Suche
Premier League

„Bester Isak“ erst nächste Saison

von Lukas Hörster
1 min.
Alexander Isak weist den Weg @Maxppp

Arne Slot rechnet noch in der laufenden Saison mit Alexander Isak (26) im Sturm. Der Trainer des FC Liverpool schätzte auf der heutigen Pressekonferenz ein, dass der 145 Millionen Euro teure Sommerneuzugang Ende März oder Anfang April wieder spielen kann. Kurz vor Weihnachten hatte sich Isak einen Wadenbeinbruch zu zugezogen.

Slot erklärte: „Leider haben wir – zu seinem und unserem Leidwesen – noch nicht den besten Alex gesehen. In der kommenden Saison werden wir ihn sehen.“ Heißt: Der Coach geht zwar davon aus, dass Isak zurückkehrt – rechnet aber nicht damit, dass der 26-Jährige noch im Laufe dieser Spielzeit wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird.

