„Entscheidung getroffen“: Osimhen deutet Wechsel an

Victor Osimhen lässt durchblicken, dass er die SSC Neapel zum Saisonende verlassen wird. „Ich denke, ich habe mich bereits entschieden, was ich zum Saisonende machen werde“, so der Stürmer im Lager der nigerianischen Nationalmannschaft gegenüber ‚CBS‘, „ich habe schon einen Plan, ich kenne den nächsten Schritt, den ich machen will.“

Und weiter: „Aktuell will ich einfach die Saison stark zu Ende bringen, mich danach irgendwo mit meiner Tochter entspannen und dann werde ich die Entscheidung mitteilen, die ich bereits getroffen habe.“ Wie genau sein nächster Karriereschritt aussehen wird, verrät der 25-Jährige allerdings nicht.

Abschied Richtung England?

Gut möglich, dass Osimhen letztendlich in der Premier League landet. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Nigerianer in einem Interview mit ‚Sky Sports‘ wissen lassen: „Eines Tages möchte ich auf jeden Fall in der Premier League spielen. Aber jetzt habe ich andere Pläne für meine Karriere. Wenn die Zeit gekommen ist, werden alle Bescheid wissen.“

Und auch in seinem aktuellen Gespräch mit ‚CBS‘ lässt es sich Osimhen nicht nehmen, über Englands Liga zu sprechen: „Ich denke, 60 Prozent aller Gerüchte gehen darum, dass ich in die Premier League gehe. Das ist eben so, wenn du einer der heißesten Stürmer der Welt ist. Natürlich ist die Premier League eine der größten Ligen der Welt.“

Möglich macht den potenziellen Transfer eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 130 bis 140 Millionen Euro, die sich Osimhen bei seiner Verlängerung kurz vor Weihnachten zusichern ließ. Über seinen aktuellen Arbeitgeber sagt er: „Aktuell bin ich in Neapel. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und genieße meine Zeit hier.“ Die Frage ist, wie lange noch.