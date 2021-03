Eintracht-Kandidat Arabi mit Ausstiegsklausel

Sollten sich Eintracht Frankfurt und Samir Arabi auf eine Zusammenarbeit verständigen, wären Arminia Bielefeld die Hände gebunden. Laut ‚Sport Bild‘ besitzt der Sportgeschäftsführer in seinem unbefristeten Vertrag beim DSC eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro. Noch soll es zwischen der Eintracht und Arabi aber keinen Kontakt gegeben haben. Ebenfalls in Frankfurt auf dem Zettel: Bastian Schweinsteiger, Jonas Boldt (Hamburger SV) und Markus Krösche (RB Leipzig).

Voraussetzung für eine Verpflichtung ist ein Abgang von Sportvorstand Fredi Bobic, der gerne zu Hertha BSC wechseln würde. Die Hessen haben der ‚Sport Bild‘ zufolge ihre Anfangsforderung von zehn auf fünf Millionen Euro heruntergeschraubt. Bobic selbst soll eine Summe zwischen einer und zwei Millionen für angemessener empfinden.