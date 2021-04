FC Bayern: Flick gibt Verletzungsupdate

Der FC Bayern muss auch im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am morgigen Samstag (15:30 Uhr) auf Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Leon Goretzka verzichten. Wie Trainer Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, steht das Stammspieler-Trio noch nicht wieder zur Verfügung.

Weltfußballer Lewandowski trainierte nach seiner Knieverletzung heute zum ersten Mal wieder mit dem Ball. Goretzka laboriert weiterhin an einer Oberschenkelzerrung, während sich Serge Gnabry noch in Quarantäne befindet. Zum Duell mit Mainz 05 am nächsten Samstag hofft Flick, „den ein oder anderen wieder dazubekommen“ zu können.