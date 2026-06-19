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Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig bedient sich beim VfB

von Lukas Hörster
1 min.
Samuele Di Benedetto hebt den Daumen @Maxppp

Eintracht Braunschweig hat Samuele Di Benedetto verpflichtet. Wie die Löwen mitteilen, hat der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029 beim Zweitligisten unterschreiben.

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Di Benedetto kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart, wo sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Bei den Schwaben durchlief er seit 2019 die Ausbildung, zuletzt war er zwei Saisons lang im Drittligateam am Ball. Zudem lief der 20-Jährige schon 23 Mal für Nachwuchsteams des DFB auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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