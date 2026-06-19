Braunschweig bedient sich beim VfB

Eintracht Braunschweig hat Samuele Di Benedetto verpflichtet. Wie die Löwen mitteilen, hat der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029 beim Zweitligisten unterschreiben.

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Griaß di, Samuel Di Benedetto! 🦁



Der 20-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart II an die Oker und wird ab sofort die Mittelfeldzentrale der Löwen bis zum Sommer 2029 verstärken. 💪🏼



Wir freuen uns auf dich in 💙💛, Samu! 🤞🏼#wirsindeintracht pic.twitter.com/99nutU5XBS — Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) June 19, 2026

Di Benedetto kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart, wo sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Bei den Schwaben durchlief er seit 2019 die Ausbildung, zuletzt war er zwei Saisons lang im Drittligateam am Ball. Zudem lief der 20-Jährige schon 23 Mal für Nachwuchsteams des DFB auf.