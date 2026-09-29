Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Müller (131 Länderspiele) bleibt länger bei den Vancouver Whitecaps. Wie die Kanadier mitteilen, wurde der bis Ende 2026 gültige Vertrag um ein halbes Jahr verlängert. Der 37-Jährige wechselte im August 2025 vom FC Bayern München nach Kanada.

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𝐒𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐨𝐟𝐭𝐨𝐩𝐬… ✍️ pic.twitter.com/vA0ndcYHX6 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) September 29, 2026

Hintergrund der Verlängerung ist der veränderte Spielplan der amerikanischen Major League Soccer, der ab der kommenden Saison an die europäischen Spielpläne angepasst wird. Da von Februar bis Mai eine Mini-Saison mit nur 14 Spieltagen stattfindet, hat Müller jetzt nochmal die schnelle Chance auf den MLS-Titel.