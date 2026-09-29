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Offiziell Major League Soccer

Müller verlängert in Vancouver

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
1 min.
Thomas Müller bei seiner Präsentation bei den Vancouver Whitecaps @Maxppp

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Müller (131 Länderspiele) bleibt länger bei den Vancouver Whitecaps. Wie die Kanadier mitteilen, wurde der bis Ende 2026 gültige Vertrag um ein halbes Jahr verlängert. Der 37-Jährige wechselte im August 2025 vom FC Bayern München nach Kanada.

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Hintergrund der Verlängerung ist der veränderte Spielplan der amerikanischen Major League Soccer, der ab der kommenden Saison an die europäischen Spielpläne angepasst wird. Da von Februar bis Mai eine Mini-Saison mit nur 14 Spieltagen stattfindet, hat Müller jetzt nochmal die schnelle Chance auf den MLS-Titel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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