Milans Plan mit Walker & Félix

Beim AC Mailand zeichnet sich allmählich ab, wie mit den beiden Leihspielern Kyle Walker (34) und João Félix (25) verfahren werden soll. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sind die Rossoneri gewillt, den englischen Verteidiger nach Ablauf der Leihe fest von Manchester City zu verpflichten. Dafür werden dem Bericht zufolge nicht mehr als fünf Millionen Euro vonnöten sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anders stellt sich die Situation bei Teamkollege Félix dar. Der portugiesische Nationalspieler wird aller Voraussicht nach zur neuen Saison wieder beim FC Chelsea aufschlagen. In seinen bisherigen Auftritten für Milan konnte der Stürmer nicht vollends überzeugen, bringt es in der Serie A nur auf eine Torvorlage und schoss seinen einzigen Treffer gegen die AS Rom (3:1) in der Coppa Italia.