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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Klares Voting bei Doekhi

von Dominik Sandler
Danilho Doekhi im Union-Trikot @Maxppp

Für die User von FT würde Danilho Doekhi eine Verstärkung für Borussia Dortmund darstellen. Das geht aus einer Umfrage hervor, an der 1942 Leser teilnahmen. Insgesamt haben sich dabei 64 Prozent für eine Verpflichtung des 27-jährigen Innenverteidigers von Union Berlin ausgesprochen.

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Wäre Danilho Doekhi für den BVB eine Verstärkung?
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‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ hatten am Wochenende berichtet, dass sich die Schwarz-Gelben für Doekhi interessieren und auch der Spieler selbst sich einen Wechsel gut vorstellen könne. Da der Vertrag bei den Eisernen ausläuft, wäre der Rechtsfuß ablösefrei. Rund 36 Prozent der User sehen Doekhi nicht als Verstärkung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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