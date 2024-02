Gulácsi-Tausch: Rose verkündet Torwart-Überraschung

Das Tor von RB Leipzig wird künftig nicht mehr Janis Blaswich (32) hüten. Wie Cheftrainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz verkündete, wird es einen Wechsel im Kasten der Sachsen geben. Péter Gulácsi (33) wird im Sonntagsspiel gegen Union Berlin (17:30 Uhr) nach fast eineinhalb Jahren sein Comeback in der Bundesliga geben.

Damit wolle man auf die Sieglosserie von vier Bundesligaspielen in Folge reagieren. „Wir haben zwei Top-Torhüter auf absoluter Augenhöhe und wollen nun auf der Position versuchen, neue Impulse zu setzen“, begründet Rose seine Entscheidung. Für Gulácsi, der sich im Oktober 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und lange ausfiel, reichte es in der laufenden Spielzeit bisher nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal sowie einem in der Champions League.