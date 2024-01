Neuer Ibrahimovic im Anmarsch: Die Qualitäten von Bayerns Fast-Transfer Kusi-Asare

Eine ganze Generation des schwedischen Fußballs stand im Zeichen von Zlatan Ibrahimovic. Das Sturm-Idol hat seine Karriere inzwischen beendet. Schickt sich nun ein Youngster an, in die großen Fußstapfen des Ausnahmekönners zu treten?

Die körperlichen und fußballerischen Voraussetzungen dafür brächte Jonah Kusi-Asare jedenfalls mit. 1,96 Meter ist der erst 16-jährige Angreifer von AIK Solna lang – und damit genau einen Zentimeter größer als Ibrahimovic. Als Mittelstürmer weist der Rechtsfuß, der vor allem in der Ballbehauptung an sein prominentes Vorbild erinnert, in der Jugend eine bemerkenswerte Quote auf (unter anderem drei Treffer im ersten U17-Länderspiel). Und auch für die Profis ist das Juwel schon viermal aufgelaufen.

Bayern vorne im Rennen

Die Chancen stehen ausgezeichnet, dass es Kusi-Asare im Winter, spätestens aber im Sommer zu FC Bayern ziehen wird. Mit dem Spieler selbst sind sich die Münchner Berichten zufolge bereits einig. In den Verhandlungen mit Solna geht es um zwei Millionen Euro Diskrepanz. Mit Blick auf Kusi-Asares Talent sollte dies jedoch keine große Hürde darstellen.

Sollte der Transfer gelingen, wird es spannend zu sehen, welchen Plan man beim FCB mit dem Teenager verfolgt. Schließlich proklamiert auch der nur wenig ältere Mathys Tel (18) einen Kaderplatz für sich. Eine Option könnte eine Rückleihe nach Solna sein. Oder aber man parkt Kusi-Asare bei einem anderen Klub, bei dem sich Talente sehr gut entfalten können. Alleine schon im deutschen Vereinsfußball gäbe es dafür so einige interessante Adressen.