Hertha: Erster Sommer-Neuzugang im Anflug

Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Franz Roggow. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen konkrete Gespräche zwischen dem Spieler von Borussia Dortmund und der Alten Dame. Videos zeigen den 22-Jährigen gestern bei der Ankunft an der Geschäftsstelle des Zweitligisten.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, bislang kam er ausschließlich für die Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz. Im Winter war auch der 1. FC Köln an einer Verpflichtung von Roggow interessiert. Im Sommer wird voraussichtlich der ablösefreie Wechsel in die Hauptstadt folgen.