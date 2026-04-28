Trainer-Talent: Bedient sich der BVB beim HSV?

Borussia Dortmund signalisiert Interesse an Loïc Favé, aktuell Co-Trainer von Merlin Polzin beim Hamburger SV. Intern werde Favé sehr hoch bewertet und sei eine Option für die U23 der Dortmunder, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘.

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Allzu konkret ist das Werben um den gebürtigen Hamburger allerdings nicht, da U23-Coach Daniel Ríos in Dortmund nicht zur Disposition steht. Das BVB-Interesse sei vielmehr langfristig angelegt.