Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Trainer-Talent: Bedient sich der BVB beim HSV?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Hamburger Abendblatt
Loic Favé ist zum Lächeln zumute @Maxppp

Borussia Dortmund signalisiert Interesse an Loïc Favé, aktuell Co-Trainer von Merlin Polzin beim Hamburger SV. Intern werde Favé sehr hoch bewertet und sei eine Option für die U23 der Dortmunder, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu konkret ist das Werben um den gebürtigen Hamburger allerdings nicht, da U23-Coach Daniel Ríos in Dortmund nicht zur Disposition steht. Das BVB-Interesse sei vielmehr langfristig angelegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Hamburg
Loïc Favé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Hamburg Logo Hamburger SV
Loïc Favé Loïc Favé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert