Erste Schritte: BVB denkt an Diaby & Fofana

Borussia Dortmund arbeitet am Kader für kommende Saison. Wie FT aus Frankreich erfahren hat, beschäftigt sich der BVB dabei auch mit Moussa Diaby von Bayer Leverkusen und Youssouf Fofana von der AS Monaco. Sportdirektor Michael Zorc fühlt zurzeit bei beiden Spielern vor und denkt über eine Verpflichtung des Duos nach.

Diaby war 2019 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain zu Bayer gewechselt. Dort ist der 21-Jährige in der aktuellen Saison absoluter Stammspieler. In 42 Pflichtspielen kommt er auf zehn Tore und 15 Vorlagen. Für den pfeilschnellen Franzosen müsste der BVB aber tief in die Taschen greifen. Erst im Dezember verlängerte Diaby bis 2025.

Fofana ist eine der Entdeckungen der Ligue 1-Saison. Bereits im Januar 2020 nach Monaco gewechselt hat der zentrale Mittelfeldspieler unter Trainer Niko Kovac noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Der 22-Jährige überzeugt mit starker Physis, einer bissigen Zweikampfführung und starken Diagonalbällen. Fofanas Vertrag läuft noch bis 2024.