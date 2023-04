Bayern-Boss schwärmt von Streich

Herbert Hainer hat sich vor dem DFB-Pokalviertelfinale gegen den SC Freiburg am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) lobend über Christian Streich geäußert. Über den Trainer des Gegners sagt Bayern Münchens Präsident der ‚Bild‘: „Ich habe hohen Respekt und Hochachtung vor dem, was Christian Streich dort leistet – was Freiburg insgesamt macht. Sie haben einen Trainer, der wie kein anderer in die Region passt.“

Hainers Vorgänger Uli Hoeneß überlegte 2018 sogar mal, Streich als Bayern-Trainer zu installieren. Daraus wurde nichts und generell meint Hainer dazu: „Ich glaube, dass Christian Streich besser zu Freiburg passt – besser als zum FC Bayern und nach München.“ Dennoch gelte: „Christian Streich ist unheimlich authentisch. Er hat eine Meinung, das gefällt mir. Und auf der anderen Seite ist er ein unheimlicher Fachmann. Sonst würden sie nicht die Erfolge erreichen, die sie haben.“

