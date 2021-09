Rom: Neuer Anlauf bei Bayer-Flirt Azmoun

Die AS Rom hat Sardar Azmoun offenbar zum Wunschziel erklärt. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat sich der Hauptstadt-Klub auf den iranischen Angreifer von Zenit St. Petersburg festgelegt. Der 26-Jährige soll im kommenden Sommer ablösefrei kommen, in der vergangenen Wechselperiode war Azmoun bereits ein Kandidat in der Ewigen Stadt.

Da Azmouns Vertrag bei Zenit am Saisonende ausläuft, kann der 52-fache Nationalspieler im Januar ohne Einverständnis seines Klubs einen Vertrag bei einem neuen Klub unterzeichnen. Im abgelaufenen Transferfenster bekundete auch Bayer Leverkusen konkretes Interesse am Mittelstürmer, letztlich scheiterte der Wechsel jedoch an den unterschiedlichen wirtschaftlichen Vorstellungen der Vereine.